«Ο Ντόντσιτς θα πληρώσει όλα τα έξοδα των Λέικερς στη Σλοβενία»

Ο Λούκα Ντόντσιτς αναμένεται να καλύψει όλα τα έξοδα κατά τη διάρκεια της παρουσία των Λέικερς στη Σλοβενία.

Τις προηγούμενες ημέρες έγινε γνωστό πως ο Λούκα Ντόντσιτς θα φιλοξενήσει τους συμπαίκτες του από τους Λέικερς στη Σλοβενία, προκειμένου να αρχίσουν στη χώρα του την προετοιμασία.

Αυτή η κίνηση δείχνει από τον Σλοβένο «σταρ» την ηγετική του φυσιογνωμία, έτσι ώστε να συσπειρώσει όλη την ομάδα, ενόψει της έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων στο NBA.

Μάλιστα μέσα του εξωτερικού αναφέρουν πως ο Ντόντσιτς θα νοικιάσει ιδιωτικό αεροπλάνο για τη μεταφορά των συμπαικτών του, όπως επίσης θα καλύψει τα έξοδα της τετραήμερης διαμονής των Λέικερς. Επίσης γράφουν πως η πτήση μ' επιστροφή θα μπορούσε να κοστίσεις αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Το πρόγραμμα στη Σλοβενία θα περιλαμβάνει προπόνηση, γκολφ και ξενάγηση στη Λιουμπλιάνα. Το συνολικό κόστος μαζί με τις δραστηριότητες, κυμαίνεται περίπου 500 χιλιάδες ευρώ, ενώ με περισσότερα αεροπλάνα και εξοπλισμό, εκτιμάται να φτάσουν το εκατομμύριο, σύμφωνα με τους Σλοβένους.