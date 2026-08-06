NBA: Ιδιοκτήτης σε ομάδα της Premier League o Ουντόνις Χάσλεμ
Τη δική του ιστορία με τη φανέλα των Χιτ έχει γράψει ο Ουντόνις Χάσλεμ. Πιστός «στρατιώτης» στην ομάδα του Μαϊάμι, καθώς από το 2003 μέχρι το 2023 (20 χρόνια), όπου ολοκλήρωσε την καριέρα του, δεν άλλαξε σύλλογο.
Ο Χάσλεμ ο οποίος είναι δραστήριος όσον αφορά τα αθλητικά δρόμενα, προχώρησε σε μία ιδιαίτερη αποκάλυψη. Μετά από ανάρτησή του στα social media, έγινε γνωστό ότι από τον Σεπτέμβριο του 2025, είναι ένας από τους ιδιοκτήτες της αγγλικής ομάδας ποδοσφαίρου, Ίπσουιτς. Μάλιστα, πρόκειται για έναν σύλλογο που την ερχόμενη σεζόν, θα παίζει στην Premier League.
Η ανάρτηση του Χάσλεμ
«Το μπάσκετ ήταν όλη μου η ζωή, όμως πάντα έτρεφα μεγάλο σεβασμό για την κουλτούρα και την επιρροή του ποδοσφαίρου. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο είμαι μειοψηφικός ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Ίπσουιτς».
Basketball has been my life, but I’ve always respected the culture and impact of football (⚽️).— Udonis Haslem (@ThisIsUD) August 6, 2026
Proud to announce that last September, I became a minority owner of Ipswich Town Football Club.
When I first saw the club’s motto “Running Towards Adversity” I knew this was a club I… pic.twitter.com/yYD1MNkqBP
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.