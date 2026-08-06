Ο Ουντόνις Χάσλεμ ανακοίνωσε ότι είναι ένας εκ των ιδιοκτητών της Ίπσουιτς από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Τη δική του ιστορία με τη φανέλα των Χιτ έχει γράψει ο Ουντόνις Χάσλεμ. Πιστός «στρατιώτης» στην ομάδα του Μαϊάμι, καθώς από το 2003 μέχρι το 2023 (20 χρόνια), όπου ολοκλήρωσε την καριέρα του, δεν άλλαξε σύλλογο.

Ο Χάσλεμ ο οποίος είναι δραστήριος όσον αφορά τα αθλητικά δρόμενα, προχώρησε σε μία ιδιαίτερη αποκάλυψη. Μετά από ανάρτησή του στα social media, έγινε γνωστό ότι από τον Σεπτέμβριο του 2025, είναι ένας από τους ιδιοκτήτες της αγγλικής ομάδας ποδοσφαίρου, Ίπσουιτς. Μάλιστα, πρόκειται για έναν σύλλογο που την ερχόμενη σεζόν, θα παίζει στην Premier League.

Η ανάρτηση του Χάσλεμ

«Το μπάσκετ ήταν όλη μου η ζωή, όμως πάντα έτρεφα μεγάλο σεβασμό για την κουλτούρα και την επιρροή του ποδοσφαίρου. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο είμαι μειοψηφικός ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Ίπσουιτς».