Koρυφώνεται η μάχη για την απόκτηση του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και τρεις ομάδες τον διεκδικούν.

Ένας από τους κορυφαίους free agents είναι ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν. Μπορεί να πάτησε τα 36, ωστόσο η ποιότητα του είναι αδιαμφισβήτη. Ένας εκ των παικτών που κρατά... ζωντανό το σουτ μέσης απόστασης.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια υπάρχουν τρεις ομάδες που διεκδικούν να τον κάνουν δικό τους. Οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και οι Νάγκετς με τους Καβς τον έχουν στο στόχαστρο.

Τελευταία του ομάδα ήταν οι Κινγκς με τους οποίους είχε πέρυσι 18.4 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ κατά μέσο όρο. Έφτιαξε το όνομα του στους Ράπτορς, αλλά έφυγε λιγο πριν πάρουν το πρωτάθλημα του 2019, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Σπερς, Μπουλς και Κινγκς.

Ακόμα δεν έχει κατακτήσει πρωτάθλημα στο ΝΒΑ και ίσως φέτος θα είναι μια από τις τελευταίες ευκαιρίες του, ειδικά αν πάει στο Μαϊάμι που δείχνει να έχει ξεκάθαρο στόχο τον τίτλο και μετά την έλευση Αντετοκούνμπο.

Εδώ και καιρό είναι γνωστό πως οι Χιτ θέλουν και τον Κλέι Τόμπσον.