O Σακίλ Ο'Νίλ στάθηκε στο milestone που κυνηγά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά την μετακόμιση τους στους Σίξερς.

O ΛεΜπρόν Τζέιμς θα ψάξει το πέμπτο δαχτυλίδι της καριέρας του, αφού συνεχίζει στην πόλη της αδελφικής αγάπης, θέλοντας να οδηγήσει ξανά τη Φιλαδέλφεια στη γη της Επαγγελίας.

Οι Σίξερς έχουν φτιάξει μια πανίσχυρη πεντάδα, αφού εκτός του King James, υπάρχουν και οι Μάξεϊ, Εμπίντ και Έτζκομπ και Τζέιλεν Μπράουν. Ήδη συγκαταλέγονται στα φαβορί για την κούπα.

Αυτή τη στιγμή ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ και δεν έχει κανένα πίσω του να τον απειλεί. Ο Βασιλιάς μετρά 43.440 πόντους και συνεχίζει δυναμικά αφού αυτό το νούμερο θα το ανεβάσει κατά πολύ με τη Φιλαδέλφεια.

Ο Σακίλ Ο'Νίλ τοποθετήθηκε για το θέμα και στάθηκε στους 50.000 πόντους που μπορεί να έχει ως στόχο ο King James, ενώ πρόσθεσε πως σκοράρει 20+ πόντους μέσο όρο ανά ματς! «Ο ΛεΜπρον είναι ένας σεμνός αλαζονικός τύπος… αν μπορούσε να παίξει 2 χρόνια ακόμα και να πετύχει όλα αυτά τα ρεκόρ…», τόνισε μεταξύ άλλων και εξήγησε πως έφτασε να σπάει όλα τα ρεκόρ.