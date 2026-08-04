Το μήνυμα του Ντόντσιτς στους φίλους των Λέικερς: «Είμαι ξανά 100% υγιής»

O Λούκα Ντόντσιτς πληροφόρησε τον κόσμο των Λέικερς για την αποθεραπεία του και τους έκανε να χαμογελάσουν.

Οι Λέικερς έχουν μια απαιτητική σεζόν μπροστά τους, στην οποία ο Λούκα Ντόντσιτς δεν θα έχει κάποιον superstar δίπλα του, αφού ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έφυγε για να πάει στους Σίξερς.

Ο Σλόβένος μέσω email στάθηκε στην αποθεραπεία του και τόνισε πως πλέον έχει επιστρέψει στο 100%. Πρόσθεσε με το διάλειμμα που έκανε από το μπάσκετ τις προηγούμενες εβδομάδες, ανάρρωσε το σώμα του.

Αναλυτικά

«Έκανα ένα αλήθινο διάλειμμα από το μπάσκετ τις πρώτες εβδομάδες μόλις τέλειωσε η σεζόν, για να αναρρώσει το σώμα μου. Η ανάρρωσή πήγε πολύ καλά και είμαι ξανά 100% υγιής.

Το να απομακρύνομαι για λίγο από το άθλημα είναι κάτι που κάνω στην αρχή σε κάθε offseason. Ένας διαφορετικός τρόπος να κάνω τα πράγματα, αλλά λειτουργεί στην περίπτωση μου

Όταν αφήνω τον εαυτό μου να νοσταλγήσει λίγο το παιχνίδι και δοκιμάζω νέα πράγματα. Κάτι που με κάνει πιο ενθουσιασμένο και με παρακινεί να επιστρέψω στο παιχνίδι»