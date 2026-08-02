Σακίλ: «Οι φίλαθλοι των Λέικερς αγαπούσαν τον Κόμπι, όχι εμένα»

O Σακίλ Ο'Νίλ στάθηκε στην εποχή που έπαιζε στους Λέικερς και αναφέρθηκε στην αγάπη του κόσμου για τον Κόμπι Μπράιαντ.

Μπορεί ο τεράστιος Κόμπι Μπράιαντ να παίζει μπάσκετ πια στη γειτονιά των αγγέλων, ωστόσο αυτά που πρόσφερε στο άθλημα και στους αγαπημένους του Λέικερς, δεν μπορούν να ξεχαστούν με τίποτα και ποτέ

Ο Black Mamba παρέα με τον Σακίλ Ο'Νίλ έφτιαξαν ένα από τα πιο ισχυρά δίδυμα στην ιστορία της λίγκας και κατέκτησαν παρέα 3 πρωταθλήματα από το 2000 μέχρι το 2002, κυριαρχόντας απόλυτα στη λίγκα στο ξεκίνημα των 00s.

Ο Diesel μίλησε στο SiriusXM και αναφέρθηκε στην αγάπη των φίλων των λιμνάνθρωπων για τον Κόμπι.

«Ε, δεν αγαπούσαν εμένα, αγαπούσαν τον Κόμπι. Δεν αγαπούσαν εμένα, και άκου να δεις: αυτό που λέμε B.O.B, η επιχείρηση του μπάσκετ. Όταν είσαι σαν εμένα, όταν έχεις εσύ το πάνω χέρι, είσαι δύσκολος άνθρωπος στη συνεργασία. Όλα πρέπει να γίνονται με τον δικό μου τρόπο και, κάποιες φορές, οι άλλοι δεν συμφωνούν με αυτό. Οπότε, όταν σε διώχνουν από εκεί, μπορώ κάπως να καταλάβω και τις δύο πλευρές», ανέφερε.