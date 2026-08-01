Οι Ντιτρόιτ Πίστονς φαίνεται πως είχαν προσεγγίσει τον Όστιν Ριβς, με τον Κέιντ Κάνινγκχαμ να κάνει τη δική του προσπάθεια να πείσει τον συμπατριώτη του.

Οι Λέικερς μπορεί να μην έχουν πλέον τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στο ρόστερ τους, όμως στοχεύουν ψηλά για τη νέα σεζόν. Πέρα από τον Λούκα Ντόντσιτς, ο παίκτης που θεωρείται κομβικός, είναι ο Όστιν Ριβς.

Ο Ριβς είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του τον Ιούλιο, ωστόσο φαίνεται πως προτού γίνει αυτό, είχε προσέγγιση από μία άλλη ομάδα του NBA. Σύμφωνα με το «ESPN», οι Πίστονς, που προερχόντουσαν από μία πολύ καλή σεζόν, ήθελαν να προχωρήσουν σε μία μεγάλη μεταγραφή.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ, ο ηγέτης των Πίστονς, είχε προσπαθήσει να «ψήσει» τον Ριβς να πάει στο Ντιτρόιτ, ωστόσο από τη στιγμή που οι Λέικερς κάνανε καλή προσφορά στον 28χρονο, δεν ήθελε να φύγει από την ομάδα.