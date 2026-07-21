NBA: Ο Κλέι Τόμπσον θέλει να κλείσει την καριέρα του στους Γουόριορς
Οι Μάβερικς έχουν προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ τους και φαίνεται πως ακόμα θα αλλάξουν πολλά πράγματα το καλοκαίρι. Η ομάδα του Ντάλας, έχει ως επόμενο ηγέτη της τον Κούπερ Φλαγκ και ουσιαστικά θέλουν να «χτίσουν» ένα ρόστερ γύρω του.
Ένας παίκτης που είναι στο ρόστερ των «Μαβς», είναι ο Κλέι Τόμπσον. Ο βετεράνος γκαρντ, είναι κάτοικος Ντάλας τα τελευταία δύο χρόνια, όμως φαίνεται πως θέλει να ολοκληρώσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του.
Συγκεκριμένα, όταν μοίραζε αυτόγραφα στο «Fanatics Fest», ρωτήθηκε άμα θα επιστρέψει στους Γουόριορς, μία ομάδα στην οποία έγραψε ιστορία. Εκείνος απάντησε ότι έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο, αλλά θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του στους «πολεμιστές».
Fan: “Are you going to go back to the Warriors?”— Legion Hoops (@LegionHoops) July 20, 2026
Klay Thompson: “Shoot I don't know. I got one year on my deal. It'd be nice to end it in Golden State.”
(via @EinhornGabe) pic.twitter.com/ZgE1ngiukG
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