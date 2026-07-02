Ο Τζέιλεν Μπράουν έστειλε το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα στους Σέλτικς, με τον ίδιο να νιώθει απογοητευμένος και ενθουσιασμένος.

Ο Τζέιλεν Μπράουν, ένας από τους σούπερ σταρ των Σέλτικς, θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σίξερς. Ο 29χρονος γκαρντ-φόργουορντ, μετά από 10 χρόνια, αποχωρεί από τη Βοστώνη.

Ο Μπράουν, έστειλε το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα στους Σέλτικς και ανέφερε μέσω social media τα συναισθήματά του, μετά από αυτό το trade.

Η ανάρτηση του Μπράουν

«Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ τον Ύψιστο, ακόμα και μέσα σε μια αντίξοη κατάσταση. Είμαι εδώ και ευγνώμων.

Προσπαθώ ακόμα να συνειδητοποιήσω πώς έγιναν όλα αυτά. Είμαι ενθουσιασμένος και απογοητευμένος ταυτόχρονα. Κέρδισα τον σεβασμό αυτής της πόλης. Δεν ζήτησα ποτέ συντομεύσεις ή ειδική μεταχείριση. Απλώς εμφανιζόμουν κάθε μέρα, έβαζα το κεφάλι μου κάτω και αποδεχόμουν κάθε πρόκληση.



Οι σχέσεις που έχτισα εδώ, οι μάχες που δώσαμε μαζί, το πρωτάθλημα που φέραμε σε αυτή την πόλη, και η σύνδεση που μοιράστηκα με τους φιλάθλους, θα τα κουβαλήσω μαζί μου γθα πάντα.



Το να λες αντίο δεν είναι εύκολο όταν έχεις επενδύσει την καρδιά σου σε κάτι.



Είμαι υπέρμαχος του σεβασμού και οι πράξεις μιλάνε πιο δυνατά από τα λόγια. Στους ανθρώπους της Βοστόνης, ευχαριστώ. Στην κοινότητα που έχτισα εδώ σας αγαπώ.



Καθώς ένα κεφάλαιο κλείνει, ένα άλλο ξεκινά. Είμαι ενθουσιασμένος για ό,τι έρχεται και ευγνώμων για την ευκαιρία να ενταχθώ στη Φιλαδέλφεια. Κάθε πόλη έχει την ταυτότητά της, το πάθος της, και τις προσδοκίες της. Σέβομαι αυτό, και ανυπομονώ να κερδίσω αυτόν τον σεβασμό με τον μοναδικό τρόπο που ξέρω.. μέσω της δουλειάς».