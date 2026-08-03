Αντετοκούνμπο: Τα νέα παπούτσια και το σχόλιο για Αστερίξ και Οβελίξ
Για μία νέα εμπειρία ετοιμάζεται στην καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο «greek freak» έγραψε ιστορία με τη φανέλα των Μπακς και από τη νέα σεζόν, θα αγωνίζεται με τους Μαϊάμι Χιτ, όπου θέλει να αφήσει και εκεί το στίγμα του.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ, τη Δευτέρα (03/08) παρέλαβε τη νέα σειρά παπουτσιών του και έμεινε... άφωνος. Ο Giannis έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος με τη δουλειά που έκαναν οι συνεργάτες του και για να τους εξηγήσει το πόσο καλή δουλειά κάνανε, έδωσε ένα παράδειγμα με το κλασικό καρτούν, Αστερίξ και Οβελίξ.
Συγκεκριμένα, τους είπε ότι είναι λες και έχουν πέσει μέσα στη χύτρα με το μαγικό ζωμό (όπως ήταν και στο καρτούν) και... μαγειρεύουν.
Η ανάρτηση του Γιάννη
The team cooked on this one 🔥👨🏽🍳 pic.twitter.com/sX3zvvMPYb— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 3, 2026
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