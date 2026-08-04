Το ESPN έχει βρει ήδη το παρατσούκλι για το δίδυμο Αντετοκούνμπο-Αντεμπάγιο στο Μαϊάμι και παραπέμπει σε δύο θρύλους του wrestling.

Oι φίλοι των Χιτ εδώ και λίγο καιρό πλέουν σε πελάγη ευτυχίας μετά και την ανακοίνωση της απόκτησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σταρ άλλαξε γειτονιά και θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Μαϊάμι, θέλοντας να τους επαναφέρει στην κορυφή μετά το 2013.

Στους Χιτ θα βρει και τον Μπαμ Αντεμπάγιο, το αγαπημένο παιδί του Godfather, Πατ Ράιλι που συνεχίζει να χτίζει ομάδες με σκοπό να φτάσουν σε τίτλους. Το ΕSPN πάντως βρήκε ήδη το παρατσούκλι για τους Γιάννη και Μπαμ.

Τους αποκάλεσε «Brothers of Destruction». Σίγουρα κάτι θυμίζει στους λάτρεις του WWE και του wrestling. Αρκεί να πάνε μερικοί λίγα χρόνια πίσω και θα το θυμηθούν.

Brothers of Destruction ήταν το παρατσούκλι του θρυλικού διδύμου του wrestling, των Undertaker και Kane. Μια από τις κορυφαίες tag teams στην ιστορία του WWE. Φυσικά έκαναν και ο καθένας μόνος του σπουδαία καριέρα, κατακτώντας πολλές ζώνες και τίτλους!

Μένει να δούμε αν ο Αντετοκούνμπο και ο Αντεμπάγιο θα τα... διαλύσουν όλα στο πέρασμα τους όπως έκαναν τότε ο Undertaker και ο Kane! O Aντεμπάγιο έχει βρεθεί 6 φορές στην καριέρα του σε κορυφαίες αμυντικές πεντάδες της σεζόν και ο Έλληνας σταρ σε 5 περιπτώσεις!