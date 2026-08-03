Δύσκολα θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ντάλας Μάβερικς ο πολύπειρος Κλέι Τόμπσον.

Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει γύρω από τον Κλέι Τόμπσον και το που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν. Ο ίδιος, είχε εκφράσει την επιθυμία του να κλείσει την καριέρα του στους Γουόριορς, στην ομάδα που έγραψε ιστορία, όμως για την ώρα η ομάδα που τον έχει προσεγγίσει, είναι οι Χιτ.

Σύμφωνα με τον Κρίστιαν Κλαρκ του «The Athletic», οι Μάβερικς, ήδη κοιτάνε την αγορά, προκειμένου να βρουν μία καλή ευκαιρία για να κάνουν trade τον Τόμπσον. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο βετεράνος γκαρντ, δεν θα έλεγε όχι και σε μία πιθανή μετακόμιση στο Λος Άντζελες και πιο συγκεκριμένα στους Λέικερς.

Ο Κλαρκ είπε

«Αυτή τη στιγμή παραμένει ασαφές αν ο Κλέι Τόμπσον – ο κορυφαίος σουτέρ τριών πόντων των Μάβερικς σε καθεμία από τις δύο τελευταίες σεζόν – θα επιστρέψει στο Ντάλας για τρίτη χρονιά. Οι Μάβερικς έχουν εξετάσει την αγορά για πιθανή ανταλλαγή του, ωστόσο δεν έχουν καταφέρει να βρουν συμφωνία, σύμφωνα με πολλές πηγές από αντίπαλες ομάδες που μίλησαν στο The Athletic.

«Από όσα γνωρίζω, ο Τόμπσον θα καλωσόριζε μια επιστροφή στο Λος Άντζελες, όπου πέρασε μέρος της παιδικής του ηλικίας και εξακολουθεί να διατηρεί κατοικία».