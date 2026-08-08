Οι Μάβερικς είναι αποφασισμένοι να κάνουν ένα ασύλληπτο deal, με όποιον βρει τη συλλεκτική κάρτα με την υπογραφή του Κούπερ Φλαγκ.

Μπορεί οι Μάβερικς να μην κατάφεραν να μπουν στα playoffs της δυτικής περιφέρειας του NBA, ωστόσο είναι απόλυτα ικανοποιημένοι για τον παίκτη που θα χτίσουν την ομάδα του μέλλοντος. Ο λόγος για τον Κούπερ Φλαγκ, ο οποίος έκανε τρομερές εμφανίσεις στην πρώτη του σεζόν, πράγμα το οποίο τον οδήγησε στην κατάκτηση του βραβείου, για τον πολυτιμότερο νέο παίκτη της λίγκας.

Μεγάλη κουβέντα γίνεται γύρω από τον 19χρονο γκαρντ/φόργουορντ, ο οποίος τελείωσε τη σεζόν με μέσο όρο 21 πόντους, 6.7 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα ανά 33.5 λεπτά συμμετοχής. Οι «Μαβς» πιστεύουν πολύ στο πρόσωπό του και με βάση την πρόσφατη... προσφορά τους στα social media, καταλαβαίνει κανείς το πόσο μεγάλο πρότζεκτ είναι.

Η ομάδα του Ντάλας, προσφέρει μια «μυθική» ανταμοιβή σε όποιον καταφέρει να βρει και να ανοίξει τη συλλεκτική κάρτα με την υπογραφή του Κούπερ Φλαγκ από το ντεμπούτο του, μία κάρτα που είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη (06/08).

WANTED: THE ONE OF ONE.



The Cooper Flagg Rookie Debut Patch Autograph Card is officially out there.



If you have it, we want it. Claim the bounty. Good luck! #MFFL pic.twitter.com/5CFPTQSyfc August 6, 2026

Όποιος βρει την κάρτα Topps 1-of-1 μπορεί να την παραδώσει στην ομάδα και να λάβει ένα πακέτο που περιλαμβάνει δύο premium εισιτήρια στις χαμηλότερες θέσεις του γηπέδου για 32 χρόνια, μία υπογεγραμμένη και φορεμένη σε αγώνα φανέλα rookie του Φλαγκ, καθώς και μια φωτογραφία μετά το παιχνίδι μαζί με τον σταρ των Μάβερικς.

Ο νικητής θα κερδίσει επίσης μια εμπειρία εκτός έδρας, ώστε να παρακολουθήσει τους Μάβερικς απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς, με τα αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής, τη διαμονή σε ξενοδοχείο και τα εισιτήρια του αγώνα να καλύπτονται από την ομάδα.

Στο πακέτο περιλαμβάνεται ακόμη μια ιδιωτική φωτογράφιση με το βραβείο Rookie of the Year, το οποίο ο Φλαγκ κατέκτησε την περασμένη σεζόν, αλλά και με το τρόπαιο Larry O’Brien. Επιπλέον, ο τυχερός συλλέκτης θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει VIP ξενάγηση στις εγκαταστάσεις προπόνησης του Ντάλας, συνοδευόμενη από συνάντηση με την ομάδα.

Μία τέτοια κάρτα, μπορεί να στοιχίζει εκατομμύρια και αυτός είναι ο λόγος που οι Μάβερικς, θέλουν να προχωρήσουν σε ένα deal, με όποιον τυχερό την αποκτήσει.