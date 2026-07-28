Η αποθεραπεία του Κάιρι Ίρβινγκ μετά τη ρήξη αχιλλείου πάει καλά και ο Κάιρι Ίρβινγκ μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του.

Mεγάλος άτυχος των Ντάλας Μάβερικς ήταν ο Κάιρι Ίρβινγκ τη σεζόν που πέρασε, αφού έχασε μεγάλο μέρος της σεζόν λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού που υπέστη στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Σακραμέντο Κινγκς.

Πάντως ο Uncle Drew δείχνει έτοιμος να επιστρέψει δριμύτερος τη σεζόν που έρχεται. Ο έγκυρος Σαμς Σαράνια τόνισε πως πάει υπέροχα η αποθεραπεία του και τον βλέπει να επιστρέφει σύντομα.

«Κατά την άποψή μου, η αποθεραπεία του Ίρβινγκ πήγε καταπληκτικά. Υπήρχε η αίσθηση κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν ότι αν οι Μάβερικς έπαιζαν σε πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο, ο Ίρβινγκ θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε επιστρέψει τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, με βάση την πορεία της σεζόν, ήταν προφανές ότι δεν είχε νόημα για τους Μάβερικς να επισπεύσουν την επιστροφή του Ίρβινγκ στο παρκέ. Από όσο γνωρίζω, πάντως, έχει αναρρώσει πλήρως από τη ρήξη χιαστού που είχε υποστεί πριν από μερικές σεζόν και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των πλάνων της ομάδας ενόψει της νέας περιόδου», ανέφερε.