Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς φαίνεται πως έχουν βάλει σε προτεραιότητα την απόκτηση του Πέιτον Γουάτσον.

Οι Καβαλίερς συνεχίζουν να κοιτάζουν την αγορά του NBA, προκειμένου να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο ενόψει της νέας σεζόν. Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια για απόκτηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, οι «Καβς» έχουν στρέψει αλλού το ενδιαφέρον τους.

Ένα από τα ονόματα που είχε συνδυαστεί με το ρεπορτάζ της ομάδας (αλλά και αρκετών άλλων οργανισμών στο NBA), είναι αυτό του Τζόναθαν Κουμίνγκα. Οι Καβαλίερς φαίνεται πως δεν έχουν ως πρώτη επιλογή τον παίκτη των Χοκς και κοιτάζουν την περίπτωση του Πέιτον Γουάτσον.

Σύμφωνα με τον Έβαν Σάιντερι, η ομάδα του Κλίβελαντ θα προσφέρει τον Μαξ Στρους ή τον Ντένις Σρέντερ και μαζί ένα μελλοντικό draft pick στους Νάγκετς, προκειμένου να κάνει δικό της 23χρονο φόργουορντ.