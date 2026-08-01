Το συμβόλαιο του Μάριο Χεζόνια δεν είναι εγγυημένο με τους Καβαλίερς και θα πρέπει ο παίκτης να μείνει στην ομάδα μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.

Το όνομα του Μάριο Χεζόνια παραμένει «καυτό» για ένα ακόμα καλοκαίρι. Η υπόθεσή του έχει γίνει... σίριαλ, όμως ο ίδιος κατάφερε να πετύχει τον στόχο του. Αυτός δεν ήταν άλλος, από την επιστροφή του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το NBA.

Οι Καβαλίερς έκαναν δικό τους τον Κροάτη φόργουορντ, καθώς πλήρωσαν το buy out που έπρεπε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πλέον είναι κάτοικος Κλίβελαντ και θα εισπράξει κοντά στα 2.8 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων τα 1.6 είναι καθαρά. Πρόκειται για μία πολύ μεγάλη μείωση στα έσοδά του, καθώς με βάση το συμβόλαιο που είχε στη Ρεάλ, έπαιρνε 2.5 εκατ. τον χρόνο.

Παρότι τα δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, κάνανε λόγω για κλειστό μονοετές συμβόλαιο, τα πράγματα φαίνεται πως είναι διαφορετικά. Σύμφωνα με τον Μάικ Σκοτ, το συμβόλαιο του Χεζόνια δεν είναι εγγυημένο. Για να μπορέσει να γίνει, θα πρέπει να μείνει στο ρόστερ της ομάδας μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου.