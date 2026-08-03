Ο Κρις Μπος σε πρόσφατη συνέντευξή του, είπε για ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε τον περασμένο Ιανουάριο, που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή του.

Ο Κρις Μπος είχε γράψει τη δική του ιστορία στον κόσμο του NBA, τόσο με τη φανέλα των Χιτ, όσο και με αυτή των Ράπτορς. Ο δύο φορές πρωταθλητής του NBA, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «HoopsHype», συγκλόνισε τον κόσμο με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Όπως δήλωσε ο Μπος, τον Ιανουάριο του 2026, είχε υποστεί πνευμονική εμβολή και παραλίγο να χάσει τη ζωή του.

Όσα είπε ο Μπος

«Είχα ένα επεισόδιο τον Ιανουάριο. Σχεδόν πέθανα και κατάφερα να επιστρέψω στη ζωή. Δεν αστειεύομαι. Υπέστην άλλη μία πνευμονική εμβολή. Συνέβη τον Ιανουάριο και έμεινα στο νοσοκομείο για μία εβδομάδα».