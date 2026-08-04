Παυλίδης: Η Μπενφίκα αρνείται να τον παραχωρήσει στη Φενέρ
Το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη παίζει έντονα τις τελευταίες ώρες στο ρεπορτάζ των Τούρκων, καθώς η Φενέρμπαχτσε φέρεται να ενδιαφέρεται έντονα για την περίπτωση του Έλληνα στράικερ.
Τα μέσα της γειτονικής χώρας αλλά και εκείνα της Πορτογαλίας πράγματι επιβεβαιώνουν το «pressing» της Φενέρ, ωστόσο η στάση των ανθρώπων της Μπενφίκα προς το θέμα είναι ξεκάθαρη.
Αρχικά, τα τουρικά ΜΜΕ αναφέρουν πως οι άνθρωποι των Αετών ενημέρωσαν πως ο Έλληνας φορ δεν είναι προς πώληση, «κόβοντας» έτσι την... όρεξη των Τούρκων. Επιπλέον, δημοσίευμα της Record γράφει πως η Μπενφίκα δεν πρόκειται να συζητήσει οτιδήποτε αφορά τον Θεσσαλονικιό επιθετικό, αν στο τραπέζι δεν.. πέσουν τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ.
🚨 Benfica yetkilileri, Pavlidis hakkında HT Spor'a özel konuştu!— HT Spor (@HTSpor) August 3, 2026
🎙️ @1esrakose: Benfica yetkilileriyle, Fenerbahçe'nin Pavlidis iddialarının ne aşamada olduğuna dair temasa geçtim. Portekiz kulübünün yetkilileri, Pavlidis'i şu aşamada satmayı planlamadıklarını ifade etti.… pic.twitter.com/QW7cXS3gxu
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