Πολλαπλά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε προς τον Βαγγέλη Παυλίδη, με τη στάση της Μπενφίκα να είναι ξεκάθαρη.

Το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη παίζει έντονα τις τελευταίες ώρες στο ρεπορτάζ των Τούρκων, καθώς η Φενέρμπαχτσε φέρεται να ενδιαφέρεται έντονα για την περίπτωση του Έλληνα στράικερ.

Τα μέσα της γειτονικής χώρας αλλά και εκείνα της Πορτογαλίας πράγματι επιβεβαιώνουν το «pressing» της Φενέρ, ωστόσο η στάση των ανθρώπων της Μπενφίκα προς το θέμα είναι ξεκάθαρη.

Αρχικά, τα τουρικά ΜΜΕ αναφέρουν πως οι άνθρωποι των Αετών ενημέρωσαν πως ο Έλληνας φορ δεν είναι προς πώληση, «κόβοντας» έτσι την... όρεξη των Τούρκων. Επιπλέον, δημοσίευμα της Record γράφει πως η Μπενφίκα δεν πρόκειται να συζητήσει οτιδήποτε αφορά τον Θεσσαλονικιό επιθετικό, αν στο τραπέζι δεν.. πέσουν τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ.