Βήμα πρόκρισης για τον Ολυμπιακό!

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει την ευρωπαϊκή του πορεία υποδεχόμενος τη Ναϊμέγκεν στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» σε ένα κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκρισή τους. Είναι το φαβορί απέναντι σε μία ομάδα που μπορεί να μην έχει την ίδια εμπειρία, μπορεί όμως να προκαλέσει προβλήματα με τον τρόπο παιχνιδιού της.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μοιάζει να έχει καταλήξει στην ενδεκάδα για το μεγάλο αυτό ματς, έχοντας ένα σημαντικό ερωτηματικό. Ο Παναγιώτης Ρέτσος έχει μεν ξεπεράσει τον τραυματισμό του αλλά η συμμετοχή του στην ενδεκάδα είναι αμφίβολη.

Την τελευταία στιγμή θα κριθεί και το αν ο Σαντιάγκο Έσε θα βρεθεί στο βασικό σχήμα, με τις πιθανότητες να είναι μοιρασμένες. Όπως και να έχει ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο και ο άσος είναι σε απόδοση 1.59 στη Novibet.

Αυτός που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης, είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός φορ επέστρεψε από το Μουντιάλ όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα της χώρας του και είναι έτοιμος για μία ακόμη παραγωγική σεζόν. Το να σκοράρει απέναντι στη Ναϊμέγκεν είναι σε απόδοση 2.15 στη Novibet.

Η Ναϊμέγκεν προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν όπου τερμάτισε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, την υψηλότερη στην ιστορία της. Πηγαίνει βέβαια στο πρώτο ματς με αρκετές απουσίες καθώς δήλωσε 22 άτομα στην αποστολή εξαιτίας του ανεπαρκούς αριθμούς ποδοσφαιριστών που έχουν αναδειχθεί από τις ακαδημίες της.

Ο σταρ της ομάδας της, Κοντάι Σάνο βρίσκεται κανονικά στην αποστολή καθώς η μεταγραφή του στη Χοφενχάιμ «χάλασε», όπως και ο Ντούσαν Τάντιτς που αποκτήθηκε τη φετινή μεταγραφική περίοδο.

Οι Ολλανδοί θα ψάξουν ένα θετικό αποτέλεσμα για να έχουν ελπίδες πρόκρισης στη ρεβάνς. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι σε απόδοση 1.73 στη Novibet.

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