O Mπαμ Αντεμπάγιο διάλεξε τους πέντε κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών και η πεντάδα του είναι εντυπωσιακή.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο στάθηκε στην μετακόμιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ, ενώ μίλησε και για τον μεγάλο στόχο του Μαϊάμι για τη σεζόν που έρχεται και φυσικά είναι το πρωτάθλημα.

Τόνισε πως έχει την ίδια νοοτροπία με τον Greek Freak, ενώ δεν απέφυγε να επιλέξει και τους πέντε κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ. Η πεντάδα που έφτιαξε είναι φοβερή.

Οι επιλογές του ήταν οι Κόμπι Μπράιαντ, Στεφ Κάρι, Μάικλ Τζόρνταν, Κέβιν Ντουράντ και Τιμ Ντάνκαν. Άφησε εκτός ονόματα σαν τον Τζαμπάρ, τον Μάτζικ Τζόνσον και τον ΛεΜπρόν.

Ο Μπαμ φέτος θα ψάξει το πρώτο δαχτυλίδι της καριέρας του, ενώ στο παρελθόν σε δύο περιπτώσεις πήγε στους τελικούς του ΝΒΑ.