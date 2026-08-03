Γκρίζλις: Γίνεται free agent ο Ράσελ
Μπορεί να ανήκει στους Γκρίζλις, αλλά μετράει μέρες στην ομάδα από το Μέμφις ο Ντ'Άντζελο Ράσελ. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο έμπειρος γκαρντ αναμένεται να γίνει free agent και να ψάξει την νέα του ομάδα.
Την σεζόν που τελείωσε, έπαιξε σε 26 ματς του ΝΒΑ και είχε 10.2 πόντους, 4 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι με τη φανέλα των Mάβερικς.
Στο παρελθόν έχει παίξει σε αρκετές ομάδες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη σαν τους Λέικερς, τους Νετς, τους Τίμπεργουλβς, τους Γουόριορς, ενώ τελευταία του ομάδα ήταν το Ντάλας.
Δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια και στα 30 του πλέον ψάχνει τρόπο να κάνει το restart στην καριέρα του σε ένα περιβάλλον που θα τον εμπιστεύονται.
D'Angelo Russell is expected to be bought out by the Memphis Grizzlies making him an unrestricted free-agent 🐻— Basketball Forever (@bballforever_) August 3, 2026
Will he re-unite with LeBron James in Philadelphia with their final roster spot? pic.twitter.com/GHvQN9t4h3
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