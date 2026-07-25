Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ: Κοντά στους Σίξερς, όταν αποδεσμευτεί από τους Γκρίζλις
Κοντά στο να ξαναβρεθεί συμπαίκτης με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ο Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ.
Συγκεκριμένα ο 33χρονος γκαρντ βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Γκρίζλις, για την την ολοκλήρωση του buy-out στο συμβόλαιό του. Ο έγκριτος ρεπόρτερ του NBA, Κρις Χέινς, αναφέρει πως αν και εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία των δύο πλευρών, τότε ο Κάλντγουελ-Πόουπ, σκοπεύει να συνεργαστεί εκ νέου με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στην ομάδα της Φιλαδέλφεια.
Οι δύο του γνωρίζονται πολύ καλά, αφού υπήρξαν συμπαίκτες από το 2017 έως το 2021 στους Λέικερς, ενώ πανηγύρισαν μαζί και το πρωτάθλημα το 2020.
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Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 51 ματς με τους Γκρίζλις και είχε μ.ο 8.4 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά αγώνα.
Kentavious Caldwell-Pope and Memphis Grizzlies are negotiating a buyout and the veteran 3-&-D specialist intends to team back up with LeBron James and sign with the Philadelphia 76ers, league sources tell me. pic.twitter.com/938uLLvV2g— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 25, 2026
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