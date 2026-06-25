Κάτοικος Μέμφις θα γίνει ο Αϊζάια Στιούαρτ, ο οποίος έγινε trade από τους Ντιτρόιτ Πίστονς όπου αγωνιζόταν έως τώρα.

Αν έχει προέρχεται από μια καλή σεζόν, οι Πίστονς αποφάσισαν να κάνουν trade τον Αϊζάια Στιούαρτ, ο οποίος θα μετακομίσει στο Τενεσί για λογαριασμό των Γκρίζλις.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε φέτος σε 58 παιχνίδια της κανονικής περιόδου έχοντας κατά μέσο όρο 10 πόντους, 5 ριμπάουντ και σουτάροντας με 55% στα σουτ εντός παιδιάς.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, ο 25χρονος φόργουορντ σέντερ θα βρεθεί από τη νέα σεζόν στους Μέμφις Γκρίζλις οι οποίοι παραχώρησαν τρία μελλοντικά draft picks β' γύρου.

Ουσιαστικά οι Πίστονς ήθελαν να απαλλαχθούν από το συμβόλαιο του Στιούαρτ, ο οποίος τη νέα σεζόν έχει να λάβει 15 εκατομμύρια δολάρια.