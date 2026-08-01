Ο προπονητής των Πέισερς, Ρικ Καρλάιλ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Λούκα Ντόντσιτς, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στους Μάβερικς.

Μετά την αποχώρηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Λούκα Ντόντσιτς είναι αποκλειστικά ο σούπερ σταρ της ομάδας. Ο Σλοβένος γκαρντ θα είναι μπροστάρης στον οργανισμό του Λος Άντζελες τη νέα σεζόν και θέλει να καθοδηγήσει την ομάδα του, στην κορυφή.

Ο προπονητής των Πέισερς, Ρικ Καρλάιλ, είχε συνεργαστεί με τον Ντόντσιτς για τρία χρόνια στους Μάβερικς. Μάλιστα, ήταν οι πρώτες σεζόν του Σλοβένου στο NBA. Ο Καρλάιλ σε συνέντευξή του στο podcast «The Draymond Green Show», αποθέωσε τον 27χρονο και τόνισε ότι είναι ο πιο ξεχωριστός παίκτης που έχει συνεργαστεί ποτέ.

Όσα είπε ο Καρλάιλ

«Το είπα και μέσα στη χρονιά. Από πλευράς ταλέντου, ικανοτήτων και γενικότερα όσων μπορεί να προσφέρει στο παιχνίδι, είναι ο πιο ξεχωριστός παίκτης με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ. Είναι απλά τόσο καλός. Και είναι... δολοφόνος στον ανταγωνισμό. Ένας πραγματικός μαχητής που θέλει πάντα να κερδίζει.

Βάλτε τους σωστούς παίκτες γύρω του και προκαλώ οποιονδήποτε να βρει τρόπο να τον νικήσει. Είναι πανέξυπνος, γνωρίζει κάθε μικρή λεπτομέρεια του παιχνιδιού και ξέρει πώς να κερδίζει».