Βετεράνοι ΠΑΟΚ: «Στηρίζουμε Σαββίδη και ομάδα – Λέμε “όχι” στη διχόνοια»

Οι Βετεράνοι του ΠΑΟΚ τοποθετήθηκαν για τη μεταγραφή Κωνσταντέλια, εξέφρασαν τη στήριξή τους στον Ιβάν Σαββίδη και έστειλαν μήνυμα ενότητας ενόψει Μπραν.

Ανακοίνωση με αφορμή τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, αλλά και την ευρωπαϊκή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Τούμπα, εξέδωσε ο Σύλλογος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου.

Οι Βετεράνοι χαρακτηρίζουν τον Κωνσταντέλια ως έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε ο ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως η μετακίνησή του σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης αποτελεί διαφήμιση τόσο για τον σύλλογο όσο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, εκφράζουν ξεκάθαρα τη στήριξή τους στην ομάδα, τον Αλέσιο Λίσι, τους ποδοσφαιριστές, τη διοίκηση και τον Ιβάν Σαββίδη, υπογραμμίζοντας όσα έχουν αλλάξει στον ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του τελευταίου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη ενότητας, με τους Βετεράνους να τάσσονται απέναντι στις «διχαστικές και ακραίες απόψεις» και να σημειώνουν χαρακτηριστικά: «Λέμε ΟΧΙ στη διχόνοια, η οποία καλλιεργείται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο».

«Ο ΠΑΟΚ υπήρχε πριν και θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Μόνο, όμως, αν είμαστε ενωμένοι για το καλό της αγαπημένης μας ομάδας», αναφέρουν μεταξύ άλλων.

Κλείνοντας, καλούν τον κόσμο να στηρίξει με το «ζεστό χειροκρότημά» του την ομάδα στην αναμέτρηση με την Μπραν και εύχονται καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ανακοίνωση:

«Με αφορμή τον αυριανό ευρωπαϊκο αγώνα και την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος και λίγο μετά την μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ αισθανόμαστε την ανάγκη να τοποθετηθούμε δημόσια, με γνώμονα πάντα το καλό της αγαπημένης μας ομάδας και την ενότητα.

Ο Κωνσταντέλιας ήταν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές, που ανέδειξε ο ΠΑΟΚ. Γαλουχήθηκε μέσα στον ΠΑΟΚ και πήρε μεταγραφή σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη διαφήμιση για τον ΠΑΟΚ μας και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο ΠΑΟΚ δεν χάνει πια παίκτες από άλλες ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ σήμερα μπορεί να δημιουργεί παίκτες, που τους θέλουν οι μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Ευχόμαστε στον Γιάννη καλή επιτυχία στην καινούρια του ομάδα και το ξέρει ότι θα είναι πάντα στην καρδιά μας.

Την ίδια στιγμή, όμως, οφείλουμε να στηρίξουμε την ομάδα μας, τον καινούριο προπονητή μας, τους παίκτες μας, την διοίκηση και τον Ιβάν Σαββίδη.

Δεν είμαστε αγνώμονες, δεν ξεχνάμε ότι σήμερα χαιρόμαστε έναν ΠΑΟΚ, που έχει μεγαλώσει πολύ χάρη σ΄ αυτόν τον άνθρωπο, που άλλαξε τον σύλλογο, τον έκανε ανεξάρτητο και ανταγωνιστικό.

Στο αυριανό παιχνίδι η ομάδα μας θέλει το ζεστό χειροκρότημα όλων μας.

Θέλουμε τη θετική κριτική, αλλά όχι τις διχαστικές και ακραίες απόψεις. Λέμε ΟΧΙ στη διχόνοια, η οποία καλλιεργείται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο.

Ο ΠΑΟΚ υπήρχε πριν και θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Μόνο, όμως, αν είμαστε ενωμένοι για το καλό της αγαπημένης μας ομάδας.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο αυριανό ευρωπαϊκό παιχνίδι και καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΚ».