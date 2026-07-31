Ο Μάριο Χεζόνια έκανε ένα ποστάρισμα στο TikTok για τους Καβαλίερς, δείχνοντας το πόσο ανυπομονεί να παίξει με την ομάδα του Κλίβελαντ.

Πιο κοντά από ποτέ είναι στην επιστροφή του στο NBA ο Μάριο Χεζόνια. Ο Κροάτης έχει συμφωνήσει με τους Καβαλίερς, ωστόσο η Ρεάλ Μαδρίτης για την ώρα «φρενάρει» τη μεταγραφή.

Μπορεί ακόμα να μην έχουν «πέσει» οι υπογραφές, όμως ο Κροάτης δεδομένα ανυπομονεί για να παίξει και πάλι στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο TikTok, ο Χεζόνια έκανε ένα ποστάρισμα με... άρωμα Καβαλίερς.

Συγκεκριμένα, ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα τεράστιο πανό των «Καβς», με τον ίδιο να δείχνει ότι είναι έτοιμος για μία νέα πρόκληση στην καριέρα του.