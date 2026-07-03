NBA: Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τους Σέλτικς ο Κέτα
Μετά την αποχώρηση του Τζέιλεν Μπράουν, οι Σέλτικς προχώρησαν στην ανανέωση του συμβολαίου, ενός από τους βασικούς του παίκτες. Ο λόγος για τον Νέμιας Κέτα, ο οποίος πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν.
Ο 26χρονος Πορτογάλος, την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο 10.2 πόντους, 8.4 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1.3 μπλοκ ανά 25.3 λεπτά συμμετοχής.
Ο Κέτα ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα της Βοστώνης και υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2031, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 56 εκατ. δολάρια.
Boston Celtics 7-footer Neemias Queta will sign a new four-year, $56 million extension with the franchise, his agent Bill Duffy of WME Basketball tells ESPN. Queta has established himself as a critical Celtics piece – from two-way contracts to averaging 10.2 points, 8.4 rebounds… pic.twitter.com/9cCvY5Lo2E— Shams Charania (@ShamsCharania) July 3, 2026
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