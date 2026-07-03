Ο Νέμιας Κέτα επιβραβεύτηκε για τις καλές του εμφανίσεις με τους Σέλτικς και υπογράφει νέο συμβόλαιο με την ομάδα της Βοστώνης.

Μετά την αποχώρηση του Τζέιλεν Μπράουν, οι Σέλτικς προχώρησαν στην ανανέωση του συμβολαίου, ενός από τους βασικούς του παίκτες. Ο λόγος για τον Νέμιας Κέτα, ο οποίος πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν.

Ο 26χρονος Πορτογάλος, την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο 10.2 πόντους, 8.4 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1.3 μπλοκ ανά 25.3 λεπτά συμμετοχής.

Ο Κέτα ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα της Βοστώνης και υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2031, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 56 εκατ. δολάρια.