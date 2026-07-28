Γκριν: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Γουόριορς
Παραμένει στους Γουόριορς ο Ντρέιμοντ Γκριν! Ο Αμερικανός παίκτης υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τις ίδιες απολαβές (27,7 εκατ. δολάρια), όπως δήλωσε στο ESPN ο Διευθύνων Σύμβουλος της Klutch Sports, Ριτς Πολ.
Ο 36χρονος νευραλγικός παίκτης της παρέας του Κάρι είχε κάνει opt-out προκειμένου να ανοίξει... χώρο για την έλευση του Λεμπρόν Τζέιμς, σε περίπτωση που εκείνος επέλεγε να συνεχίσει την καριέρα του στο Σαν Φρανσίσκο. Τελικά, ο «Βασιλιάς» διάλεξε τους Σίξερς και ο Γκριν παρέμεινε στους Γουόριορς.
Εάν ο Λεμπρόν κατέληγε στο Γκόλντεν Στέιτ, ο Γκριν θα έβαζε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με μειωμένες αποδοχές, ελέω salary cap.
Draymond Green has agreed to return to the Golden State Warriors on a one-year, $27.7 million deal, Klutch Sports CEO Rich Paul tells ESPN. The contract is the same Green opted out of to give the Warriors flexibility to pursue LeBron James, but the sides land his return Tuesday. pic.twitter.com/Hyf1xruzrx— Shams Charania (@ShamsCharania) July 28, 2026
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