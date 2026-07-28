Ο Γκριν υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τις ίδιες απολαβές στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Ο παίκτης είχε κάνει opt-out για τον Λεμπρόν, ο οποίος όμως κατέληξε στους Σίξερς.

Παραμένει στους Γουόριορς ο Ντρέιμοντ Γκριν! Ο Αμερικανός παίκτης υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τις ίδιες απολαβές (27,7 εκατ. δολάρια), όπως δήλωσε στο ESPN ο Διευθύνων Σύμβουλος της Klutch Sports, Ριτς Πολ.

Ο 36χρονος νευραλγικός παίκτης της παρέας του Κάρι είχε κάνει opt-out προκειμένου να ανοίξει... χώρο για την έλευση του Λεμπρόν Τζέιμς, σε περίπτωση που εκείνος επέλεγε να συνεχίσει την καριέρα του στο Σαν Φρανσίσκο. Τελικά, ο «Βασιλιάς» διάλεξε τους Σίξερς και ο Γκριν παρέμεινε στους Γουόριορς.

Εάν ο Λεμπρόν κατέληγε στο Γκόλντεν Στέιτ, ο Γκριν θα έβαζε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με μειωμένες αποδοχές, ελέω salary cap.