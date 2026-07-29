«Ο ΛεΜπρόν ήθελε να παίξει μαζί με τον Κάρι αλλά...»

Ο ρεπόρτερ του ESPN, Άντονι Σλέιτερ, αποκάλυψε πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήθελε να συνυπάρξει συμπαίκτης με τον Κάρι, αλλά όχι στους Γουόριορς.

Η απόφαση του ΛεΜπρόν να... μετακομίσει στους Σίξερς για την επόμενη διετία, αναμφίβολα σήκωσε πολύ συζήτηση στον περίγυρο του NBA.

Ο «βασιλιάς» είναι γνωστό πως είχε πολλές «κρούσεις» από ομάδες που ενδιαφερόντουσαν για την απόκτησή του και μία από αυτές ήταν οι Γουόριορς. Ο σύλλογος του Σαν Φρανσίσκο ήθελε να δημιουργήσει ένα τρίδυμο ΛεΜπρόν-Κάρι-Γκριν, που θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Ωστόσο ο ρεπόρτερ του ESPN, Άντονι Σλέιτερ, προχώρησε σε μία αποκάλυψη που αφορά τον λόγο που δεν ήθελε ο ΛεΜπρόν να πάει στους Γουόριορς. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ο Τζέιμς ήθελε να συνυπάρξει με τον Στεφ Κάρι, όμως σε μία άλλη ομάδα απ' ότι οι Γουόριορς, εξαιτίας του παρελθόν που είχε με τον σύλλογο.

«Είχα μια πηγή που μου είπε ότι πιστεύουν ότι ο ΛεΜπρόν θα ενδιαφερόταν περισσότερο να παίξει με τον Στεφ Κάρι κάπου αλλού μακριά από τους Γουόριορς παρά να πάει στους Γουόριορς, μόνο και μόνο λόγω της ιστορίας τους», είπε ο Σλέιτερ.

Πιο αναλυτικά, από το 2015 έως το 2018, ο ΛεΜπρόν αντιμετώπιζε τους Γουόριορς κάθε χρόνο στους τελικούς του NBA, έχοντας κερδίσει μόνο το πρωτάθλημα του 2016. Ως εκ τούτο, ο Τζέιμς ήθελε να αποφύγει αυτή τη μεταγραφή, παρά τη φιλία του με τον Κάρι.