Το όνομα του Λάουρι Μάρκανεν επανέρχεται στο προσκήνιο με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να διατηρούν το ενδιαφέρον τους για τον Φινλανδό φόργουορντ.

Ο Λάουρι Μάρκανεν είναι ένα από τα ονόματα που αναμένεται να απασχολήσουν την αγορά στο νέο trade deadline του ΝΒΑ κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να εξακολουθούν να παρακολουθούν έντονα την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο δημοσιογράφος Σον Ντέβενι του Heavy.com, ο Μάρκανεν αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παικτών που θα μπορούσαν να αλλάξουν ομάδα. Η ηλικία του, σε συνδυασμό με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει οι Τζαζ, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να εξεταστεί ένα πιθανό σενάριο ανταλλαγής. Ωστόσο, η Γιούτα δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει χωρίς σημαντικά ανταλλάγματα. Όπως εκτιμά ο Ντέβενι, οι απαιτήσεις της ομάδας θα μπορούσαν να φτάσουν στα δύο πικ πρώτου γύρου, με τους Γουόριορς να συγκαταλέγονται στους συλλόγους που έχουν δείξει εδώ και καιρό ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Να σημειωθεί ότι το συμβόλαιό του είναι ιδιαίτερα υψηλό, αφού προβλέπει απολαβές 150 εκατομμυρίων δολαρίων για τρία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, το οικονομικό σκέλος δεν θα αποτελούσε απαραίτητα απαγορευτικό εμπόδιο για έναν σύλλογο που θα αποφάσιζε να κινηθεί αποφασιστικά για την απόκτησή του.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Μάρκανεν είχε κατά μέσο όρο 26,7 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 42 παιχνίδια με τη φανέλα της Γιούτα. Στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν μετρά 15,4 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ ανά αγώνα, σε περίπου 28 λεπτά συμμετοχής.

Η σύνδεση του Μάρκανεν με το Γκόλντεν Στέιτ αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί γύρω από τον Κρίσταπς Πορζίνγκις. Οι Γουόριορς φέρονται να εξετάζουν την αγορά για τον Λετονό ψηλό, καθώς η κατάσταση της υγείας του και η πιθανότητα να αποχωρήσει από την ενεργό δράση έχουν δημιουργήσει ερωτηματικά για τη συνέχεια της συνεργασίας τους.