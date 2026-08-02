Μπρουκς για ΛεΜπρόν στους Σίξερς: «Κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει ένα τελευταίο μικρό δαχτυλίδι»

O Nτίλον Μπρουκς έριξε το... καρφί του προς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς για την επιλογή του να πάει στους Σίξερς.

O ΛεΜπρόν Τζέιμς θα ψάξει το πέμπτο δαχτυλίδι της καριέρας του, αφού μετέφερε τα ταλέντα του στην πόλη της αδελφικής αγάπης και ανακοινώθηκε την Δευτέρα που πέρασε.

Οι Σίξερς έχουν φτιάξιε μια πανίσχυρη πεντάδα, αφού εκτός του King James, υπάρχουν και οι Μάξεϊ, Εμπίντ και Έτζκομπ και Τζέιλεν Μπράουν. Ήδη συγκαταλέγονται στα φαβορί για την κούπα.

Θέση για την απόφαση του ΛεΜπρόν πήρε ο Ντίλον Μπρουκς, ένας από τους πιο διάσημους... villains της σύγχρονης εποχής του ΝΒΑ που δεν παρέλειψε να πετάξει το... καρφάκι του προς τον Βασιλιά.

«Νομίζω ότι κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει ένα τελευταίο μικρό δαχτυλίδι. Διάβασα ότι έχει σχεδόν αρκετό υλικό για ένα ντοκιμαντέρ του Last Dance», ανέφερε ο Καναδός περιφερειακός.