NBA: Στους Χόρνετς ο Φίνι-Σμιθ και τρία picks δευτέρου γύρου
Οι μεταγραφές στο NBA συνεχίζονται και η αγορά έχει πάρει «φωτιά». Οι Ρόκετς που απέκτησαν τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, προχώρησαν σε μία κίνηση, που θα τους βοηθήσει με το salary cap, προκειμένου να διαμορφώσουν καλύτερα το ρόστερ τους.
Συγκεκριμένα, έδωσαν τον Φίνι-Σμιθ και τρία picks δευτέρου γύρου στους Σάρλοτ Χόρνετς και έτσι απελευθέρωσαν ένα συμβόλαιο που άγγιζε τα 13 εκατομμύρια δολάρια.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Φίνι-Σμιθ, είχε μέσο όρο 3.3 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά 16.8 λεπτά στη regular season του NBA.
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