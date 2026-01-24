Σρέντερ: Έριξε αγκωνιά κατά λάθος σε φίλαθλο (vid)
Οι Καβαλίερς επικράτησαν με 123-118 των κάκιστων φέτος Κινγκς στο NBA και έτσι πήγαν στο 26-20 στην Ανατολή.
Στο ματς πάντως είδαμε ένα περιστατικό που σπάνια συμβαίνει. Ο Ντένις Σρέντερ στην προσπάθεια του να κάνει το κλέψιμο έπεσε πάνω σε μια φίλαθλο και μάλιστα της έριξε κατά λάθος και αγκωνιά.
Έμεινε κοντά της για να δει αν είναι καλά και η αλήθεια είναι πως πονούσε αρκετά, αν κρίνει κανείς την αντίδραση της. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός την επόμενη φορά.
Δείτε τι έγινε
Dennis Schröder elbowed a fan in the head accidentally while chasing the ball out of bounds.— Bleacher Report (@BleacherReport) January 24, 2026
Hope she's okay 🙏 pic.twitter.com/l9i3U1RkrR
