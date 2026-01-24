Σρέντερ: Έριξε αγκωνιά κατά λάθος σε φίλαθλο (vid)

Νίκος Καρφής
Σρέντερ
Σπάνιο περιστατικό στο ματς των Κινγκς με τους Καβς. Πρωταγωνιστής ο Σρέντερ.

Οι Καβαλίερς επικράτησαν με 123-118 των κάκιστων φέτος Κινγκς στο NBA και έτσι πήγαν στο 26-20 στην Ανατολή.

Στο ματς πάντως είδαμε ένα περιστατικό που σπάνια συμβαίνει. Ο Ντένις Σρέντερ στην προσπάθεια του να κάνει το κλέψιμο έπεσε πάνω σε μια φίλαθλο και μάλιστα της έριξε κατά λάθος και αγκωνιά.

Έμεινε κοντά της για να δει αν είναι καλά και η αλήθεια είναι πως πονούσε αρκετά, αν κρίνει κανείς την αντίδραση της. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός την επόμενη φορά.

