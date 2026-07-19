Οι Καβαλίερς επέλεξαν τη δική τους ενδεκάδα για τον τελικό του Μουντιάλ: Με 4-3-3 και τον... Μίτσελ στην κορυφή της επίθεσης!
Πώς θα σας φαινόταν εάν ο Κένι Άτκινσον γινόταν Λιονέλ Σκαλόνι ή Λουίζ Ντε Λα Φουέντε και θα έπρεπε να αποφασίσει για την 11άδα του τελικού στο Μουντιάλ;
Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, πάντως, μπήκαν σε... mood τελικού και έφτιαξαν την δική τους ενδεκάδα που θα μπορούσε να παίξει στον μεγάλο τελικό.
Το σύστημα που επέλεξαν είναι το 4-3-3 μοιράζοντας ρόλους και θέσεις στους... μπασκετμπολίστες της ομάδας.
Κάτω από τα δοκάρια ο... (έτσι και αλλιώς μπασκετικός) τερματοφύλακας Τζάρετ Άλεν, δεξί μπακ ο Πόρτερ Τζούνιορ, αριστερό μπακ ο Τόμλιν και στο δίδυμο στο κέντρο της άμυνας οι Μπράιαντ και Μόμπλέϊ.
Αμυντικό χαφ ο Τάισον, ενώ στο κέντρο οι Πρόκτορ και Τόμας. Στα δύο άκρα της επίθεσης ο Στρους αριστερά και ο Μέριλ αριστερά, ενώ στην κορυφή της επίθεσης (ποιος άλλος;) ο Ντόνοβαν Μίτσελ.
Δείτε την χαρακτηριστική έμπνευση των Καβαλίερς
Our XI for the @FIFAWorldCup final! #LetEmKnow pic.twitter.com/E8tbolgBZW— Cleveland Cavaliers (@cavs) July 19, 2026
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