Στο κλίμα της βραδιάς και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, οι οποίοι επέλεξαν την ιδανική ενδεκάδα που θα μπορούσε να αγωνιστεί στον τελικό του Μουντιάλ.

Πώς θα σας φαινόταν εάν ο Κένι Άτκινσον γινόταν Λιονέλ Σκαλόνι ή Λουίζ Ντε Λα Φουέντε και θα έπρεπε να αποφασίσει για την 11άδα του τελικού στο Μουντιάλ;

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, πάντως, μπήκαν σε... mood τελικού και έφτιαξαν την δική τους ενδεκάδα που θα μπορούσε να παίξει στον μεγάλο τελικό.

Το σύστημα που επέλεξαν είναι το 4-3-3 μοιράζοντας ρόλους και θέσεις στους... μπασκετμπολίστες της ομάδας.

Κάτω από τα δοκάρια ο... (έτσι και αλλιώς μπασκετικός) τερματοφύλακας Τζάρετ Άλεν, δεξί μπακ ο Πόρτερ Τζούνιορ, αριστερό μπακ ο Τόμλιν και στο δίδυμο στο κέντρο της άμυνας οι Μπράιαντ και Μόμπλέϊ.

Αμυντικό χαφ ο Τάισον, ενώ στο κέντρο οι Πρόκτορ και Τόμας. Στα δύο άκρα της επίθεσης ο Στρους αριστερά και ο Μέριλ αριστερά, ενώ στην κορυφή της επίθεσης (ποιος άλλος;) ο Ντόνοβαν Μίτσελ.