Σακίλ Ο'Νιλ: «Ο Αντετοκούνμπο έχει μεγάλα παπούτσια να γεμίσει το Μαϊάμι»

Ο θρύλος του NBA, Σακίλ Ο'Νιλ, σχολίασε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τη μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ.

Απολαυστικός ο... Shaq Attack! O Σακίλ Ο'Νιλ σε συνέντευξή του στο «Sports Illustrated» μίλησε για τον οργανισμό των Μαϊάμι Χιτ, την κουλτούρα, τις απαιτήσεις και την πεποίθησή του πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα πετύχει στη Φλόριντα.

Ο πάλαι ποτέ θρύλος του NBA γνωρίζει καλύτερα από πολλούς την ομάδα του Πατ Ράιλι, αφού το 2006 στο πλευρό του Ντουέιν Ουέιντ κατέκτησε το δαχτυλίδι με τη φανέλα των Χιτ. Ο θρυλικός σέντερ του αθλήματος εστίασε στον «Greek Freak» επισημαίνοντας πως ο Γιάννης γνωρίζει από πίεση και συνέχισε αναφερόμενος στις προσθήκες που χρειάζεται κατά τον ίδιο το σύνολο του Σπόελστρα, ούτως ώστε να είναι αποδοτικό για τις... υψηλές πτήσεις της λίγκας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σακίλ Ο'Νιλ:

«Δεν θα έλεγα ότι είναι πίεση, αλλά έχει μεγάλα παπούτσια να γεμίσει. Εγώ και ο Ντουέιν Γουέιντ ξεκινήσαμε όλο αυτό, στη συνέχεια ήρθε ο ΛεΜπρόν με τους “Big 3”. Όταν μιλάμε για έναν παίκτη αυτού του επιπέδου σε μια ομάδα όπως το Μαϊάμι, όλοι περιμένουν να κερδίζει. Πιστεύω ότι χρειάζονται ακόμη τρεις ή τέσσερις καλούς σουτέρ γύρω από εκείνον και τον Μπαμ Αντεμπάγιο. Πέρα από αυτό, με την κουλτούρα που έχει η ομάδα, τον τρόπο που προετοιμάζεται και δουλεύει στις προπονήσεις, θα είναι σίγουρα έτοιμοι».