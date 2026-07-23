Κρις Μπος: «Αν ήμουν ο Λεμπρόν θα επέστρεφα στους Μαϊάμι Χιτ»

Ο Κρις Μπος τοποθετήθηκε για το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς παρουσιάζοντας την επιστροφή στο Μαϊάμι ως την ιδανικότερη λύση.

Πού θα πάει ο Λεμπρόν Τζέιμς; Όλος ο μπασκετικός πλανήτης αδημονεί για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του «Βασιλιά» και ο Κρις Μπος εξέφρασε τη δική του άποψη για τον πρώην συμπαίκτη του.

Ο Μπος μεγαλούργησε την τετραετία 2010-2014 στο πλευρό του Λεμπρόν στη Φλόριντα, αφού με τη φανέλα των Χιτ δημιούργησαν τους «Big Three» (Τζέιμς, Ουέιντ, Μπος). Έφτασαν σε τέσσερις διαδοχικούς τελικούς και κατέκτησαν δύο φορές το δαχτυλίδι.

Πλέον, στην «πόλη των γιατρών» έχει μετακομίσει ο «δικός» μας, Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο πάλαι ποτέ «dominant» ψηλός του ΝΒΑ μίλησε στο FOS News για πολλά και διάφορα, μεταξύ των οποίων ανέφερε πως αν ήταν στη θέση του Λεμπρόν, θα επέστρεφε στους Χιτ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Το είπα και παλαιότερα. Αν ήμουν στη θέση του, δεν ξέρω πού θα πάει. Δεν έχουμε μιλήσει, αλλά αν ήμουν εγώ, θα πήγαινα στο Μαϊάμι. Το έλεγα και για πλάκα. Το ανέβασα και στα social media, αλλά αστειευόμουν λέγοντας: “Ξέρεις, όταν μεγαλώνεις και είσαι έτοιμος να αποσυρθείς, πηγαίνεις στο Μαϊάμι. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται να επινοήσουμε. Έχει αρχίσει να παίζει γκολφ. Μπορεί να απολαμβάνει το παιχνίδι του, να παίζει γκολφ. Είναι εξοικειωμένος με το περιβάλλον.

Πιστεύω ότι ο ΛεΜπρόν, ο Γιάννης και ο Μπαμ θα αποτελούσαν ένα πολύ ενδιαφέρον σύνολο. Νομίζω ότι ταιριάζουν μεταξύ τους και η ομάδα μπορεί να κάνει κι άλλες κινήσεις για να αποκτήσει σουτέρ και να χτίσει γύρω τους. Ταυτόχρονα, το έχουμε ξαναδεί αυτό: δύο παίκτες που μπορούν να πιέσουν τη ρακέτα, όπως ο Ντουέιν Γουέιντ και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Θα μπορούσε να είναι σχεδόν η ίδια δυναμική. Ξέρουν ήδη ποιες φάσεις να παίξουν και ποια επίθεση να εφαρμόσουν.

Πιστεύω ότι μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστικός εκεί και ταυτόχρονα να απολαμβάνει αυτόν τον τρόπο ζωής. Αυτό θα έκανα εγώ».