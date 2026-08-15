Αντετοκούνμπο: «Φέτος θα κυριαρχήσω, θέλω να αποδείξω ότι είμαι ένας από τους καλύτερους»
«Dominant» από... νωρίς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Ο «Greek Freak» μίλησε αναφορικά με τη νέα σεζόν στον «μαγικό κόσμο του NBA» και έστειλε ένα σαφές μήνυμα γεμάτο αυτοπεποίθηση στους φίλους των Χιτ σχετικά με την αγωνιστική του εικόνα και την πορεία του νέου σταθμού της καριέρας του.
Μετά από 13 σεζόν στους Μπακς ο «δικός» μας Γιάννης πήρε τις βαλίτσες του από το Μιλγουόκι και τις μετέφερε νότια, για λογαριασμό των Μαϊάμι Χιτ. Στο πλευρό των Αντεμπάγιο και Σπόελστρα, ο 32χρονος σταρ στοχεύει στην κορυφή και έδειξε τις προθέσεις του, ξεκαθαρίζοντας πως σκοπός του είναι να αποδείξει ότι είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Αυτή τη σεζόν θα κυριαρχήσω… Θέλω να αποδείξω ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο NBA. Στους φιλάθλους θέλω να πω: φέρνουμε πίσω τη HEAT».
Giannis on playing in Miami this upcoming season:— Legion Hoops (@LegionHoops) August 14, 2026
“This season I will dominate… I want to prove that I’m one of the best players in the NBA…. To the fans I want to say, we’re bringing back the HEAT.”
(via NBA Europe/IG) pic.twitter.com/AZdx75tm8e
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