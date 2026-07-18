Με τους Εβάν Φουρνιέ και Βίκτορ Γουεμπανιάμα θα παραταχθεί η Γαλλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα πραγματοποιηθούν τον Αύγουστο.

Τους παίκτες που είναι διαθέσιμοι για τα «παράθυρα» του Αυγούστου στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανακοίνωσε η Γαλλία.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Φρεντερίκ Φοτού συμπεριέλαβε στην Εθνική ομάδα τον Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού που επιστρέφει μετά από καιρό στο ρόστερ των «μπλε», ενώ θα υπάρχει και ο σούπερ σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος θα αγωνιστεί ξανά με την εθνική ομάδα για πρώτη φορά μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Ακόμη, στη διάθεση του Φρεντερίκ Φοτού θα είναι οι Γκομπέρ, Φρανσίσκο, Ιφί, Λουβαβού-Καμπαρό, Στράζελ, αλλά και ο Νούα, ο οποίος ανήκει στον Άρη.

Αντίθετα στην τελική επιλογή του ομοσπονδιακού προπονητή δεν συμπεριλαμβάνονται οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού AKTOR.

Οι αναμετρήσεις της εθνικής Γαλλίας θα ξεκινήσουν στις 20 Αυγούστου, με την ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού να αντιμετωπίζει δύο φορές τη Σερβία, μία τη Σλοβενία και μία τη Σουηδία.

