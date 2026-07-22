Αντετοκούνμπο: Προπονήθηκε μαζί με τον Μίτσελ στο γήπεδο που ξεκίνησαν όλα
Με φόντο τη νέα πρόκληση της καριέρας του στους Μαϊάμι Χιτ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει μπει ήδη σε ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ βρίσκεται στην Ελλάδα, όπου πραγματοποιεί τις ατομικές του προπονήσεις, ενώ έχει μαζί του και τον νέο του συμπαίκτη στους Χιτ, Ντέβιον Μίτσελ.
Μάλιστα, από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τους δύο παίκτες να προπονούνται στο κλειστό του Φιλαθλητικού, το γήπεδο όπου ο Αντετοκούνμπο έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ πριν ανοίξει τα φτερά του για το ΝΒΑ.
New Heat teammates Giannis and Davion Mitchell working on their game together in Greece! 💪— NBA (@NBA) July 21, 2026
(via: giannis_an34 & davionmitchell) pic.twitter.com/zEpqdEMyvi
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