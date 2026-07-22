Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει τις καλοκαιρινές προπονήσεις του στην Ελλάδα, έχοντας στο πλευρό του τον Ντέβιον Μίτσελ, με τους δύο νέους συμπαίκτες στους Μαϊάμι Χιτ να δουλεύουν μαζί στο κλειστό του Φιλαθλητικού.

Με φόντο τη νέα πρόκληση της καριέρας του στους Μαϊάμι Χιτ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει μπει ήδη σε ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ βρίσκεται στην Ελλάδα, όπου πραγματοποιεί τις ατομικές του προπονήσεις, ενώ έχει μαζί του και τον νέο του συμπαίκτη στους Χιτ, Ντέβιον Μίτσελ.

Μάλιστα, από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τους δύο παίκτες να προπονούνται στο κλειστό του Φιλαθλητικού, το γήπεδο όπου ο Αντετοκούνμπο έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ πριν ανοίξει τα φτερά του για το ΝΒΑ.