Οι Μαϊάμι Χιτ άναψαν... φωτιές με τη δημοσίευση της παρουσίασης του ΛεΜπρόν Τζέιμς στην ομάδα πριν ο ίδιος πάρει την τελική απόφαση για το μέλλον της καριέρας του.

Όλος ο μπασκετικός πλανήτης κινείται γύρω από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος αναμένεται να κάνει πράξη την «decision No2».

Ο «Βασιλιάς» βρίσκεται στο επίκεντρο των ημερών καθώς εξετάζει τις επιλογές του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του που πιθανότατα θα είναι καιο ο τελευταίος με το όνομά του να έχει συνδεθεί με πολλές ομάδες, όπως οι Σίξερς, οι Καβαλίερς και οι Χιτ με τον ίδιο όμως να μην έχει πάρει ακόμα την τελική του απόφαση.

Όπως γίνεται γνωστό από τα μέσα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, ο ΛεΜπρόν θέλει να σκεφτεί σοβαρά όλα τα ενδεχόμενα πριν καταλήξει με τους φαν του Τζέιμς να ζουν ξανά στιγμές της «decision» από τη σεζόν 2010-11, όταν είχε αφήσει τους Καβς για να πάει στους Χιτ.

Ωστόσο, η ομάδα από το Μαϊάμι προχώρησε σε μία πολύ αινιγματική ενέργεια εν μέσω όλων αυτών των φημών γύρω από το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς αναρτώντας ένα προγραμματισμένο βίντεο για τις 27 Ιουλίου στο κανάλι της ομάδας στο YouTube με τίτλο «ΛεΜπρόν Τζέιμς συνέντευξη Τύπου παρουσίασης» προκαλώντας όπως είναι λογικό σάλο στα social media.

The Miami Heat YouTube channel just accidentally LEAKED the LeBron signing 😱😳🚨 pic.twitter.com/qqKjC5b70m July 22, 2026

Λίγα λεπτά μετά αυτή η ανάρτηση εξαφανίστηκε όμως άφησε άπαντες με την απορία για το αν πρόκειται για απλό λάθος, για προαναγγελία συνύπαρξης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ή ακόμα και για μοχλό πίεσης προς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο ρεπόρτερ των Χιτ, Άντονι Τσιάνγκ, έσπευσε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τη δημοσίευση του εν λόγω προγραμματισμένου βίντεο γράφοντας:

«Επεξήγηση για το βίντεο με τίτλο "LeBron James Introductory Press Conference" που έχει γίνει viral στο X:

Πρόκειται για ένα λάθος του τμήματος social media των Μαϊάμι Χιτ, το οποίο είχε ετοιμάσει εκ των προτέρων το συγκεκριμένο βίντεο σε περίπτωση που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επέλεγε να επιστρέψει στην ομάδα. Ωστόσο, το βίντεο δημοσιεύτηκε κατά λάθος και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εγκυρότητα ή επιβεβαίωση ότι ο ΛεΜπρόν επιστρέφει στους Χιτ».