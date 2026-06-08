Κάρι: «Εγώ και ο Μάτζικ Τζόνσον είμαστε οι κορυφαίοι point guards ever»
Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε το μπάσκετ τα τελευταία χρόνια και έκανε τις ομάδες και τους παίκτες να στραφούν πολύ παραπάνω στο τρίποντο. Ο Στεφ Κάρι αναμφίβολα είναι ο σπουδαίοτερος σουτέρ στην ιστορία του αθλήματος, αποτελεί το πρόσωπο των Γουόριορς πανηγυρίζοντας 4 πρωταθλήματα.
Ο Στεφ ρωτήθηκε από τον παλιό σταρ του ΝΒΑ και ηγέτη των Γουίζαρντς, Γκίλμπερτ Αρίνας για το ποιος είναι ο κορυφαίος point guard ever. Και έβαλε μαζί του τον Μάτζικ Τζόνσον.
Στην ερώτηση για το αν είναι ο κορυφαίος ever, απάντησε: «Ναι. Πρέπει να είμαι. Είμαστε εγώ και ο Μάτζικ Τζόνσον». Δεν γινόταν να μην αναγνωρίσει και την αξία του θρύλου των Λέικερς.
Ο καθένας στην εποχή του κυριάρχησε και καθόρισε το άθλημα, κάνοντας απίθανα πράγματα πάνω στο παρκέ που δεν θα ξεχαστούν ποτέ!
Gilbert Arenas asked Stephen Curry if he’s the best point guard in NBA history:— Legion Hoops (@LegionHoops) June 8, 2026
Curry: “Yes. I have to be. It’s me and Magic Johnson.”
(h/t @cptdankkk) pic.twitter.com/09fnxAWIOw
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