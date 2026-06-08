Κάρι: «Εγώ και ο Μάτζικ Τζόνσον είμαστε οι κορυφαίοι point guards ever»

O Στεφ Κάρι απάντησε για το ποιος είναι ο κορυφαίος point guard της ιστορίας.

Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε το μπάσκετ τα τελευταία χρόνια και έκανε τις ομάδες και τους παίκτες να στραφούν πολύ παραπάνω στο τρίποντο. Ο Στεφ Κάρι αναμφίβολα είναι ο σπουδαίοτερος σουτέρ στην ιστορία του αθλήματος, αποτελεί το πρόσωπο των Γουόριορς πανηγυρίζοντας 4 πρωταθλήματα.

Ο Στεφ ρωτήθηκε από τον παλιό σταρ του ΝΒΑ και ηγέτη των Γουίζαρντς, Γκίλμπερτ Αρίνας για το ποιος είναι ο κορυφαίος point guard ever. Και έβαλε μαζί του τον Μάτζικ Τζόνσον.

Στην ερώτηση για το αν είναι ο κορυφαίος ever, απάντησε: «Ναι. Πρέπει να είμαι. Είμαστε εγώ και ο Μάτζικ Τζόνσον». Δεν γινόταν να μην αναγνωρίσει και την αξία του θρύλου των Λέικερς.

Ο καθένας στην εποχή του κυριάρχησε και καθόρισε το άθλημα, κάνοντας απίθανα πράγματα πάνω στο παρκέ που δεν θα ξεχαστούν ποτέ!