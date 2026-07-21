Γνωστή έγινε η κορυφαία πεντάδα του Summer League 2026, αλλά και ο πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης.

Τα βλέμματα ήταν για λίγες μέρες στραμμένα στο Λας Βέγκας, εκεί όπου διεξήχθη το Summer League του NBA. Οι ομάδες της κορυφαίας λίγκας, παίξανε με νεαρά παιδιά, τα οποία είτε έχουν γίνει draft, είτε ψάχνουν μία ευκαιρία στο NBA. Εκεί πήρε και τη δική του ευκαιρία ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ, Τζον Πουλακίδας, που ανήκει στους Μάβερικς.

Οι Ουόριορς αναδείχθηκαν πρωταθλητές, καθώς επικράτησαν στον τελικό των Γκρίζλις με 94-90. Εκεί MVP βγήκε ο Γιάξελ Λεντεμπόργκ, ο οποίος μάλιστα, παρέλαβε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της διοργάνωσης. Στον τελικό είχε 21 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 23 λεπτά συμμετοχής, ενώ μέσο όρο στο Summer League είχε 14.8 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

The NBA has just named Golden State's Yaxel Lendeborg its MVP of the Las Vegas Summer League: pic.twitter.com/4cMPccfG6Y — Marc Stein (@TheSteinLine) July 21, 2026

Το NBA ανακοίνωσε και την κορυφαία πεντάδα, που εκτός του Λεντεμπόργκ, βρίσκονται οι Κάμερον Μπούζερ (Γκρίζλις), Μπρέιντεν Μπέρις (Μπακς), Μελίκ Τόμας (Καβαλίερς) και Κέιλεμπ Γουίλσον (Μπουλς).