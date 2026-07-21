Summer League: Η κορυφαία πεντάδα και ο μεγάλος MVP

Summer League: Η κορυφαία πεντάδα και ο μεγάλος MVP
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Γνωστή έγινε η κορυφαία πεντάδα του Summer League 2026, αλλά και ο πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης.

Τα βλέμματα ήταν για λίγες μέρες στραμμένα στο Λας Βέγκας, εκεί όπου διεξήχθη το Summer League του NBA. Οι ομάδες της κορυφαίας λίγκας, παίξανε με νεαρά παιδιά, τα οποία είτε έχουν γίνει draft, είτε ψάχνουν μία ευκαιρία στο NBA. Εκεί πήρε και τη δική του ευκαιρία ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ, Τζον Πουλακίδας, που ανήκει στους Μάβερικς.

Οι Ουόριορς αναδείχθηκαν πρωταθλητές, καθώς επικράτησαν στον τελικό των Γκρίζλις με 94-90. Εκεί MVP βγήκε ο Γιάξελ Λεντεμπόργκ, ο οποίος μάλιστα, παρέλαβε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της διοργάνωσης. Στον τελικό είχε 21 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 23 λεπτά συμμετοχής, ενώ μέσο όρο στο Summer League είχε 14.8 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Το NBA ανακοίνωσε και την κορυφαία πεντάδα, που εκτός του Λεντεμπόργκ, βρίσκονται οι Κάμερον Μπούζερ (Γκρίζλις), Μπρέιντεν Μπέρις (Μπακς), Μελίκ Τόμας (Καβαλίερς) και Κέιλεμπ Γουίλσον (Μπουλς).

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

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