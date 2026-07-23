Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στον επόμενο γύρο Europa και Conference League.

Η ώρα για τις πρώτες ευρωπαϊκές μάχες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού έφτασε, καθώς απόψε (23/7), αμφότερες οι ομάδες αγωνίζονται στον 2ο προκριματικό γύρο σε Europa και Conference League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» παίζει εκτός έδρας με την Ντιναμό Κιέβου για τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA, ενώ οι πράσινοι φιλοξενούνται στην Ουγγαρία από την Πάκσι για την τρίτη (σσ διοργάνωση της UEFA), θέλοντας φυσικά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ενόψει των ρεβάνς στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data που αναλύει όλα τα δεδομένα και τις παραμέτρους, έδωσε τις πιθανότητες πρόκρισης των ομάδων μας. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, δίνεται ως μεγάλο φαβορί απέναντι στους Ουκρανούς, με ποσοστό 73%.

Εξίσου μεγάλες πιθανότητες δίνονται και στο «τριφύλλι», αφού κατά 74% (σύμφωνα με την πλατφόρμα) θα καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάκσι.