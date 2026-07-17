Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Λιονέλ Μέσι, κατά την παρουσίαση του στην καινούργια του ομάδα, τους Μαϊάμι Χιτ.

Το βράδυ της Πέμπτης (16/07) έγινε η επίσημη παρουσίαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ, ομάδα η οποία θα αποτελέσει το νέο σταθμό της καριέρας του, μετά και από την αποχώρηση του από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Κάτα τη διάρκεια της ομιλίας του, ο «Greek Freak» μίλησε και για πράγματα εκτός μπάσκετ και μάλιστα αναφέρθηκε και σε έναν... συμπολίτη του, τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος αγωνίζεται επίσης στη Φλόριντα, για λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι στο MLS.

Αναλυτικότερα, ο Αντετοκούνμπο ήταν παρών στην επική νίκη της Αργεντινής επί της Αγγλίας για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Τετάρτη (15/07), όπου ο Μέσι έδωσε τις ασίστ και για τα δύο γκολ της ομάδας του που οδήγησαν στην επική ανατροπή. Έτσι ο Γιάννης δεν μπόρεσε παρά να αναφερθεί σε όσα αποκόμισε από την εξαιρετική εμφάνιση του «pulga».

«Βλέποντας εκείνο το παιχνίδι χθες, γίνεσαι μάρτυρας μεγαλείου. Ο Μέσι μπορεί να μείνει στην ιστορία ως ένας από τους καλύτερους αθλητές όλων των εποχών... Όταν τον βλέπεις, εμπνέεσαι. Σίγουρα εμπνέεσαι να φροντίζεις το σώμα σου, να συνεχίζεις να κάνεις το σωστό για την ομάδα σου. Υπήρξε μια φάση, είχε 2-3 ντρίμπλες και κάποιος τον έσπρωξε κάτω. Και μετά βλέπεις όλους τους συμπαίκτες του να τρέχουν για να τον βοηθήσουν να ανέβει. Πρέπει να το κερδίσεις αυτό. Ο σεβασμός που έχει στο γήπεδο, τον έχει κερδίσει. Αυτός είναι το πρότυπο».

Giannis Antetokounmpo sobre Lionel Messi:



"Me inspira, ha marcado el camino a seguir y si no lo hago, mejor me voy a casa"



El griego considera a Messi uno de los mejores atletas de la historia.#InterMiamiCF #HeatNation pic.twitter.com/t2EHxHFfDm — José Armando (@Jarm21) July 16, 2026

Ο Έλληνας διεθνής αναφέρθηκε επίσης στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και στον Κριστιάνο Ρονάλντο ως μέρος του ίδιου «προτύπου». Και οι δύο συνεχίζουν να αποδίδουν σε υψηλό επίπεδο παρά τα 41 τους χρόνια, τονίζοντας πως βρίσκει έμπνευση στον τρόπο που φροντίζουν το σώμα τους και ασχολούνται με τη δουλειά τους.