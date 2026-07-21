Ο Μπάιρον Σκοτ έκανε το δικό του σχόλιο ενόψει της ερχόμενης σεζόν στο NBA και το που πιστεύει να φτάσουν οι Λέικερς.

Οι Λέικερς ετοιμάζονται για την «επόμενή τους μέρα», δίχως να έχουν στο ρόστερ τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα. Με μπροστάρη πλέον τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οργανισμός από το Λος Άντζελες, θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις επιτυχίες.

Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα των Λέικερς και είχε περάσει από τη χώρα μας (για λογαριασμό του Παναθηναϊκού), είναι ο Σκοτ Μπάιρον. Έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα μαζί τους και έπαιξε στο L.A. για 10 σεζόν.

Ο Μπάιρον μίλησε στο podcast «Byron Scott's Fast Break» και δεν φάνηκε καθόλου αισιόδοξος με το ρόστερ που χτίζουν οι Λέικερς, με τον ίδιο να λέει ότι πολύ η ομάδα να φτάσει στον δεύτερο γύρο των playoffs.

Όσα είπε ο Σκοτ

«Α το πολύ στον πρώτο γύρο να φτάσουν (γελάει). Πρέπει πρώτα να περάσουν τον πρώτο γύρο βασικά. Το πολύ να φτάσουν στον δεύτερο, το πολύ».