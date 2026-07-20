Λέικερς: Απέκτησαν τον Ματίς Τάιμπουλ
Οι Λέικερς συνεχίζουν τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν. Μία σεζόν στην οποία, θα πορευτούν χωρίς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος αποχώρησε και έτσι ο νούμερο ένα σταρ της ομάδας, είναι ο Λούκα Ντόντσιτς.
Η ομάδα του Λος Άντζελες ήταν σε αναζήτηση γκαρντ/φόργουορντ και βρήκε αυτό που έψαχνε, στο πρόσωπο του Μάτις Τάιμπουλ. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο 29χρονος Αυστραλός, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τις απολαβές του να φτάνουν τα 3.3 εκατομμύρια δολάρια.
Ο Τάιμπουλ τα τελευταία 3.5 χρόνια ήταν στους Μπλέιζερς και την περασμένη σεζόν στη regular season έπαιξε σε 30 ματς, έχοντας μέσο όρο 5.8 πόντους και 2 ριμπάουντ ανά 16 λεπτά συμμετοχής.
Free agent forward Matisse Thybulle has agreed on one-year, $3.3 million contract with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. pic.twitter.com/h1JCsx1e6h— Shams Charania (@ShamsCharania) July 20, 2026
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