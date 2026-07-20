Οι Λος Άντζελες Λέικερς απέκτησαν τον Ματίς Τάιμπουλ, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο.

Οι Λέικερς συνεχίζουν τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν. Μία σεζόν στην οποία, θα πορευτούν χωρίς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος αποχώρησε και έτσι ο νούμερο ένα σταρ της ομάδας, είναι ο Λούκα Ντόντσιτς.

Η ομάδα του Λος Άντζελες ήταν σε αναζήτηση γκαρντ/φόργουορντ και βρήκε αυτό που έψαχνε, στο πρόσωπο του Μάτις Τάιμπουλ. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο 29χρονος Αυστραλός, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τις απολαβές του να φτάνουν τα 3.3 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Τάιμπουλ τα τελευταία 3.5 χρόνια ήταν στους Μπλέιζερς και την περασμένη σεζόν στη regular season έπαιξε σε 30 ματς, έχοντας μέσο όρο 5.8 πόντους και 2 ριμπάουντ ανά 16 λεπτά συμμετοχής.