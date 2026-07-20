Ο Ντίλον Μπρουκς κλήθηκε να κατονομάσει τους πέντε μεγαλύτερους... «γκρινιάρηδες» του NBA και ανάμεσα στα ονόματα που ξεχώρισε βρέθηκε και εκείνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ντίλον Μπρουκς κλήθηκε να κατονομάσει τους πέντε μεγαλύτερους... γκρινιάρηδες του NBA και δεν δίστασε να αναφέρει μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια της λίγκας, ανάμεσά τους και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Καναδός θυμήθηκε την πρώτη φορά που βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Έλληνα σούπερ σταρ, υποστηρίζοντας ότι από τις πρώτες κιόλας φάσεις προσπαθούσε να κερδίσει σφυρίγματα από τους διαιτητές.

Αναλυτικά

Για τον Λούκα Ντόντσιτς: «Ο πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό είναι προφανώς ο Λούκα. Ο Λούκα είναι πραγματικά μεγάλος γκρινιάρης».

Για τον Στεφ Κάρι: «Ο Στεφ Κάρι. Του έκανα ένα δυνατό μαρκάρισμα, τον χτύπησα κατευθείαν στο στήθος σε μια προσπάθεια για σουτ».

Για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Ο ΛεΜπρόν, σίγουρα».

Για τον Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ: «Ο Τζάρεν Τζάκσον. Πρώην συμπαίκτης μου».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Και τελευταίος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικός, ο Γιάννης. Την πρώτη φορά που τον αντιμετώπισα, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να αρχίσει να φωνάζει από την πρώτη κιόλας φάση. Έμπαινε προς το καλάθι και φώναζε "Hey!", προσπαθώντας να κερδίσει φάουλ από νωρίς, ώστε να μην μπορώ να τον μαρκάρω επιθετικά».