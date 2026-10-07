Ο Λιονέλ Μέσι τιμήθηκε από τη διοίκηση της Ρίβερ Πλέιτ μετά το «αντίο» της Αργεντινής, με τον 39χρονο θρύλο να γίνεται επίτιμο μέλος της ομάδας.

Ολόκληρη η Αργεντινή «πίνει» στο όνομα του Λιονέλ Μέσι! Ο 39χρονος θρύλος αγωνίστηκε για τελευταία φόρα με τα χρώματα της Αλμπισελέστε στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Μπενίν, όταν με δυο ασίστ και εύστοχη εκτέλεση πέναλτι υπέγραψε το τελικό 3-0.

To «Μονουμεντάλ» σείστηκε στο τελευταίο 90λεπτο του Αργεντινού από περίπου 85 χιλιάδες κόσμο, σε μια ατμόσφαιρα που από την αρχή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη.

Συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του συλλόγου, Στέφανο Ντι Κάρλο, ο έμπειρος έλαβε επίσημη κάρτα επίτιμου μέλους (socio), μια αναμνηστική πλακέτα, καθώς και την φανέλα «Manto Sagrado», η οποία έφερε το όνομά του και το εμβληματικό Νο 10 στην πλάτη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο «Μονουμεντάλ», το στάδιο που έγινε μάρτυρας του αποχαιρετισμού του θρύλου από το διεθνές ποδόσφαιρο.

Η διοίκηση του συλλόγου στάθηκε την τεράστια συμβολή του αρχηγού στο μεγαλείο του αργεντίνικου αθλητισμού και εξέφρασε την περηφάνειά της για το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής συνέδεσε για πάντα το όνομά του με την ιστορία της Ρίβερ Πλέιτ.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι σε ένα... παράλληλο σύμπαν, ο Μέσι θα μπορούσε να είχε αγωνιστεί στο παρελθόν με τη φανέλα των Μιλιονάριος! Όταν ήταν πιτσιρικάς άλλωστε, είχε περάσει από δοκιμαστικά στη Ρίβερ Πλέιτ, προτού τελικά αποφασίσει να υπογράψει με τη Μπαρτσελόνα.