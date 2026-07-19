Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δίνει το «παρών» στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 παρακολουθώντας δια ζώσης την αναμέτρηση Ισπανία-Αργεντινή.

Μετά την επίσημη παρουσίασή του από τους Μαϊάμι Χιτ, ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ βρέθηκε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ στο «MetLife Stadium» της Νέας Υόρκης.

Συγκεκριμένα είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον διάσημο youtuber IshowSpeed, με τον οποίο διατηρεί και φιλική σχέση.

Ο Αντετοκούνμπο παρακολούθησε τον μεγάλο τελικό μεταξύ Ισπανίας-Αργεντινής από τις σουίτες του γηπέδου, εκεί όπου βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αρης, Ρίτσαρντ Σιάο.