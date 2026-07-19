Τελικός Μουντιάλ 2026: Ο Αντετοκούνμπο στις σουίτες για τον μεγάλο τελικό
Μετά την επίσημη παρουσίασή του από τους Μαϊάμι Χιτ, ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ βρέθηκε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ στο «MetLife Stadium» της Νέας Υόρκης.
Συγκεκριμένα είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον διάσημο youtuber IshowSpeed, με τον οποίο διατηρεί και φιλική σχέση.
Ο Αντετοκούνμπο παρακολούθησε τον μεγάλο τελικό μεταξύ Ισπανίας-Αργεντινής από τις σουίτες του γηπέδου, εκεί όπου βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αρης, Ρίτσαρντ Σιάο.
🚨| BREAKING: Speed just met Giannis Antetokounmpo at the FIFA World Cup Final, and Giannis praised Speed for his amazing performance 🤯🔥 pic.twitter.com/7NyPMievDG— Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 19, 2026
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