Τελικός Μουντιάλ 2026: Η ενδεκάδα της Ισπανίας
Η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αργεντινή για το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της! Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε γνωστοποίησε τις έντεκα βασικές του επιλογές για τον μεγάλο τελικό.
Η Φούρια Ρόχα επιθυμεί να ανέβει στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά μετά το 2010 και θα το επιδιώξει απέναντι στην Πρωταθλήτρια Κόσμου του Λιονέλ Μέσι.
Αναλυτικά η ενδεκάδα: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ
🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Recordad sus nombres.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026
Este es nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qb5HVPeOXl
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