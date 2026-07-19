Ισπανία και Αργεντινή διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 (19/07, 22:00) και ο Ντε Λα Φουέντε έκανε γνωστές τις επιλογές του ενόψει τελικού.

Η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αργεντινή για το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της! Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε γνωστοποίησε τις έντεκα βασικές του επιλογές για τον μεγάλο τελικό.

Η Φούρια Ρόχα επιθυμεί να ανέβει στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά μετά το 2010 και θα το επιδιώξει απέναντι στην Πρωταθλήτρια Κόσμου του Λιονέλ Μέσι.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ